Anglais. Concours commun des IEP, Edition 2025-2026

Le seul tout-en-un pour préparer l'épreuve d'anglais du concours commun des IEP 2025 et 2026 ! Pour faire la différence à l'épreuve d'anglais du concours commun des IEP, ce livre propose : - uneprésentation détaillée de l'épreuve intégrant des extraits de rapports du jury : les modalités de l'épreuve, les attentes du jury, les pièges à éviter... - uneméthode pas à pas de chaque partie de l'épreuve illustrée d'exemples corrigés et d'un cas pratique ; - tout le cours : pour maîtriser l'intégralité des notions de grammaire, vocabulaire et civilisation. - de nombreux exercices de différentes typologies pour un entraînement intensif : exercices à trous, phrases de thème, thème suivi ... pour vous préparer efficacement et vous tester. - 8 sujets corrigés pour être prêt le jour J : des articles variés, conformes à ceux proposés par Sciences Po, complétés d'une analyse des sujets pas à pas et des rappels de civilisation. - A jour des derniers sujets tombés (2023). - Tous les corrigés détaillés : pour comprendre vos erreurs et acquérir les bons réflexes. OFFERT EN LIGNE : + un fil d'actu mois par mois pour être à jour des dernières actualités. + un test d'autoévaluation interactif pour situer son niveau. + 300 flashcards interactives de vocabulaire. + des sujets supplémentaires corrigés.