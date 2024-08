Préparation complète pour réussir sa formation DEEJE DC 1 à 4. Diplôme d'Etat d'Educateur de jeunes enfants, Edition 2025

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir le diplôme d'éducateur de jeunes enfants grâce à ce livre Tout-en-un ! Ce livre complet vous accompagnera tout au long de votre formation et vous permettra de vous préparer efficacement aux épreuves écrites et orales du DEEJE, grâce à : - toutes les informations utiles à propos de la formation, du diplôme et du métier ; - le programme et le référentielde compétences de chaque DC ; - l'essentiel des notions à maîtriser pour chaque DC, en fiches, ponctuées de témoignages et de conseils ; - des entraînements (QCM, exercices et mises en situation) corrigés et des conseils méthodologiques prenant en compte les enjeux des épreuves de certification ; - 6 sujets d'annalescorrigés et des simulations de soutenancecommentées pour s'entraîner dans les conditions du jour J.