Les 99 fautes que font tous les enfants... Et le reste de la famille aussi (parfois) !

Après le succès des 99 fautes que tout le monde fait, Muriel Gilbert est de retour avec ce volume destiné aux plus jeunes ! 100 % validé par une professeure des écoles ! Vous rêvez de voir votre enfant déjouer les redoutables pièges de la langue de Molière, cartonner en dictée, voire vous reprendre fièrement à la moindre faute de français ? Muriel Gilbert, son humour légendaire et ses bonbons oursons sont là pour vous aider ! Fini les "Donne-moi-le" , les "C'est qui qui fait ça ? " ... Personne n'ira plus "au coiffeur" , ne confondra plus ce et se, ou et où, j'irai et j'irais... La plus célèbre des correctrices de presse fournit des astuces simples et infaillibles pour dompter les adverbes en "ment" , écrire les nombres en lettres, éviter les liaisons malheureuses, et maîtriser jusqu'à l'accord des participes passés, grâce à sa "baguette magique" . Un livre illustré, à picorer en famille et sans modération !