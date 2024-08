Les secrets de Paris illustrés

Un beau livre, riche de dizaines de gravures du XIXe siècle et truffé d'anecdotes historiques savoureuses sur la capitale, pour tous les amoureux de Paris ! Pourriez-vous dire quels trésors renferme la girouette de Notre-Dame ou désigner la cloche qui donna le signal du massacre de la Saint-Barthélemy ? Connaissez-vous l'origine du paris-brest, les aventures rocambolesques de la statue du bon roi Henri, sur l'île de la Cité, ou la terrible légende de Marie de Sombreuil chantée par Victor Hugo ? Si tel n'est pas le cas, ce livre est pour vous ! Car Paris fourmille d'anecdotes savoureuses, de détails piquants, de récits insolites. Ses rues, musées et jardins en portent la trace, juste sous nos yeux, sans même que nous y prêtions attention ! Ce sont pourtant ces petits riens réjouissants qui font toute la différence : ils nourrissent la connaissance intime que nous avons d'une cité dont l'histoire, d'une richesse inouïe, s'identifie à celle de la France. Le temps d'une promenade en ville ou en rêve, laissez-vous entraîner par le talent de conteuse de Clémentine Portier-Kaltenbach. A travers de brèves chroniques agrémentées d'illustrations pittoresques dans la grande tradition de la gravure française, elle vous dévoilera avec bonheur et drôlerie cette mémoire de notre capitale bien-aimée, qui conjugue grande histoire et petits secrets jubilatoires.