Ethiopie, 1954. Nés de l'union secrète d'une infirmière indienne et d'un chirurgien britannique, Marion et Shiva ont grandi livrés à eux-mêmes. Orphelins de mère et abandonnés par leur père, ces frères jumeaux sont toujours restés unis comme les doigts de la main. Mais alors que la révolution gronde, ils se déchirent pour l'amour d'une femme, forçant Marion, fraîchement diplômé de médecine, à fuir sa patrie pour l'Amérique. La porte des larmes est une inoubliable histoire d'amour et de trahison, de compassion et de rédemption, d'exil et d'appartenance, qui se déploie sur cinq décennies et fait halte en Inde, en Ethiopie et aux Etats-Unis. Un roman épique sur le pouvoir, l'intimité et la curieuse beauté du travail de soignant.