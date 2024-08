Campagne. Suivi de Se souvenir de ma mère

"Il allait être neuf heures. Les grenouilles coassaient bruyamment dans l'eau dormante de la mare et, dans le ciel profond, toutes les étoiles étaient nées". Marie est une jeune paysanne berrichonne qui vit avec sa grand-mère en marge du monde. A l'aube de la Première Guerre mondiale, un cousin propose à ce duo solitaire de le rejoindre pour s'installer dans les communs d'un château. Pour Marie s'ouvre le temps béni des "Chaumes", le nom du domaine. C'est au coeur d'une nature resplendissante qu'elle va découvrir les plus vifs émois de l'existence. Ecrit en 1937, célébré à sa sortie par, entre autres, Paul Claudel et Claude Simon, Campagne est un chef-d'oeuvre où le temps s'écoule à la vitesse de la nature ; un manifeste pour le rêve et l'aspiration au sacré dans le quotidien.