Le Chapeau aux trésors

C'est le printemps, la Grande Fête du Chapeau approche et tout le monde est impatient, sauf l'ours Miel qui bougonne dans son coin. Chaque année, Miel met son chapeau jaune de tous les jours pour la fête, mais cette fois, il veut du sensationnel, du "jamais vu" . Encore faut-il le trouver... Heureusement que ses amis Loyal et Mini la fourmi sont là pour l'aider : il faut chercher l'extraordinaire au-delà des frontières ! Tous trois traversent plusieurs pays, longent des rivières, gravissent des montagnes. Ils apprennent à dire "chapeau" dans neuf langues et récoltent mille petits objets à rapporter. Miel essaie des tonnes de chapeaux, mais jamais rien ne lui convient ! La fête va bientôt commencer, il faut rentrer. Heureusement, en chemin, Miel réfléchit et une idée lui vient. Le soir de la fête, tadaaaa ! Sur son fameux chapeau jaune de tous les jours, sont accrochés tous les trésors rapportés de voyage, que Miel distribue à chacun des invités, avec le coeur léger et l'envie de bientôt revivre de belles aventures avec ses amis ! Un album délicat et sautillant sur le désir et le bonheur que l'on croit toujours ailleurs...