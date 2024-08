Il n'y a pas de Ajar. Monologue contre l'identité

Dans ce monologue, un homme mystérieux affirme être le fils d'Emile Ajar, pseudonyme sous lequel Romain Gary a écrit notamment La Vie devant soi. Cet enfant de père inventé demande à celui qui l'écoute : es-tu le fruit de ta lignée ou celui des livres que tu as lus ? En interrogeant la filiation et le poids des héritages, il revisite l'univers de l'écrivain, celui de la Kabbale, de la Bible, de l'humour juif... mais aussi les débats politiques d'aujourd'hui, enfermés dans les tribalismes d'exclusion et les compétitions victimaires. Et si Gary/Ajar étaient les meilleurs antidotes aux obsessions identitaires et mortifères du moment ? Un vibrant hommage aux textes qui nous ont construits, à ceux qui nous ont enfantés par leurs mots. Magistral. Mohammed Aïssaoui, Le Figaro littéraire. Brillant d'intelligence et d'humour. François Lemoine, La Croix. Delphine Horvilleur rappelle ce que nos existences doivent à la multitude de motifs qui les traversent. Jean-Marie Durand, Philosophie magazine. Un roman lumineux contre l'étau identitaire. Marion Ruggieri, Elle.