L'ancien calendrier d'un amour [EDITION EN GROS CARACTERES

" Qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. " (Baudelaire) Tel serait l'esprit de cette saga lapidaire — un siècle de fureur et de sang que va traverser Valdas Bataeff en affrontant, tout jeune, les événements tragiques de son époque. Au plus fort de la tempête, il parvient à s'arracher à la cruauté du monde : un amour clandestin dans une parenthèse enchantée, entre l'ancien calendrier de la Russie impériale et la nouvelle chronologie imposée par les " constructeurs de l'avenir radieux ".