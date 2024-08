Comment devient-on journaliste quand on est une enfant timide ? Peut-on être reporter de guerre quand on ne supporte ni la vue du sang, ni les avions ? Pourquoi persister à rester au coeur de ce Moyen-Orient compliqué quand, à l'inverse, tout le monde cherche à partir ? Quelles histoires raconter pour tordre le cou aux clichés ? Bienvenue dans les coulisses du journalisme de terrain au long cours, loin des stéréotypes du reporter en gilet multipoche et bottes rangers, et à des années-lumière de l'infox dans l'air du temps.