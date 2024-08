Rikiki tutti. Ou la saveur secrète du trois-fois-rien

Au fil des saisons, des fêtes liturgiques et des jours qui passent, Raphaël Buyse p(r)êche à la ligne les petites choses de la vie. Il partage son regard amusé ou décalé sur ce que d'autres ne remarquent pas toujours : une parole, un geste, une situation cocasse ou touchante. Tout contribue à discerner l'inattendu d'un Dieu qui s'invite bien souvent dans les replis de la vie ordinaire. En acceptant de nous laisser étonner par les rencontres et les événements qui semblent anodins, Raphaël Buyse nous invite à laisser l'Evangile se prendre dans le filet de notre quotidien. Il nous donne à penser, à prier et, bien souvent, à célébrer en évitant de "croire en rond" . Ce recueil, qui célèbre les trois-fois-rien de nos existences, témoigne d'une Bonne Nouvelle qui se joue dans l'en-bas. En cela, il peut rejoindre tout autant les familiers de la foi chrétienne que les chercheurs de sens... Raphaël Buyse est prêtre du diocèse de Lille et membre de la Fraternité diocésaine des parvis. Chroniqueur régulier à l'hebdomadaire La Vie, il est l'auteur de plusieurs essais dont Autrement, Dieu (Bayard, 2020) qui a remporté le 13e prix du livre de spiritualité Panorama-La Procure, ou encore Il n'y a que les fous pour être sages (Salvator, 2022).