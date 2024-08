Comptabilité DCG 9. Manuel, cours, synthèses, conseils, exercices, 4e édition

Conforme au Nouveau PCG 2025 Règlement ANC 2022-06 Cette édition intègre une complète actualisation comptable, fiscale et sociale au 1er janvier 2024. Elle prend en compte les derniers règlements de l'ANC modifiant le PCG. Conforme programme du diplôme de comptabilité et gestion (DCG). elle prépare à l'épreuve n° 9 - Comptabilité, Indispensable traité complet de comptabilité financière. Il est donc recommandé, non seulement à ceux qui s'engagent dans le cursus de l'expertise comptable, mais également à tout public désirant s'initier et acquérir de solides connaissances en la matière : - étudiants de classe de BTS et d'IUT, de Bachelor Universitaire de Technologie ; - du secteur tertiaire, des universités de gestion, économie et droit ; - des grandes écoles (de commerce en particulier), d'IAE ; - de l'enseignement à distance et des auditeurs en formation continue. Chaque chapitre comprend : - une rubrique "références" pour contextualiser les points étudiés ; - un cours progressif et exhaustif ; - un recueil de notions essentielles ; - de nombreux exemples illustratifs ; - la synthèse des points clés ; - des tests rapides de compréhension et des exercices d'application corrigés. Pour vous entraîner à l'épreuve d'examen : - un choix d'exercices d'application progressifs, - l'adaptation des applications aux épreuves sans calculatrice, - un sujet d'examen corrigé et commenté.