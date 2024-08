Viva Garibaldi ! Une odysée en 1860

Attention, rencontre au sommet, choc des titans - ou quand le plus grand conteur de la littérature française décide de rejoindre un des plus grands révolutionnaires de l'histoire. La geste garibaldienne par Alexandre Dumas, ce n'est pas seulement de la littérature, car l'écrivain ne se contente pas d'écrire l'histoire en direct, il y participe. Passionnément attaché à son héros, "l'homme qui a reçu de la providence la mission de réveiller les peuples" , il le seconde dans ses entreprises, enrôle des volontaires, achète des armes. Bien plus qu'un récit, mieux qu'un roman : une épopée ! Jamais réuni en volume avant sa parution chez Fayard en 2002, ce texte a été établi par Claude Schopp, biographe et spécialiste incontesté de l'oeuvre d'Alexandre Dumas. Née en 1922 chez Fayard, remise à l'honneur aujourd'hui, la collection "Oeuvres libres" a accueilli les plus grands noms de la littérature française et étrangère.