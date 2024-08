Léon déménage

Ce matin, Maman et Papa pingouin ont une grande nouvelle ! "Nous allons changer de maison et déménager dans une plus grande ! La notre est trop petite maintenant que vous êtes deux grands pingouins". Mais Léon s'inquiète. Pourquoi on change de maison ? C'est très loin d'habiter au bout de la banquise. Et Francis ? On ne le verra plus ?