La complainte masochiste. Souffrir de ne pouvoir cesser de souffrir

A l'écoute de leurs expressions de douleur morale et de culpabilité, plainte masochiste et plainte mélancolique peuvent paraître proches jusqu'à se confondre. Leur différenciation est essentielle comme indice d'évolution au cours du processus analytique. Si la plainte mélancolique est plutôt fermée sur elle-même, la plainte masochiste inclut l'adresse, le partage et la répétition. Message de douleur partageable, elle peut se faire complainte grâce à l'érotique infantile vitalisante qui l'habite et être entendue comme une étape nécessaire vers la sortie de la répétition mortifère. Le masochisme, avec l'érotisation de la plainte et le champ fantasmatique qu'il ouvre autour du besoin de punition inconscient, serait-il un rempart objectalisant qui maintient la vie psychique du côté de la représentation ? Serait-ce alors son épuisement qui conduirait à l'impasse mélancolique ? Cet ouvrage porte sur les relations économiques et dynamiques entre le masochisme et la mélancolie, et leurs rapports respectifs aux objets et au champ du fantasme. Leur présence à des degrés divers chez tout un chacun, mais en particulier chez des sujets ayant à faire avec le deuil, la dépression et le traumatisme, a donné lieu à ces travaux sur l'écoute de la plainte.