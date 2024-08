Physiologie du sport. L'essentiel pour l'étudiant

Les petits experts en sciences : vos repères synthétiques et pratiques à emporter partout. L'essentiel à savoir sur la physiologie des activités physiques et sportives : les paramètres de l'effort et ses sources d'énergie, les structures impliquées dans l'exécution du mouvement, la physiologie musculaire, l'implication du système nerveux et les adaptations physiologiques de l'organisme (circulation sanguine, respiration et transport des gaz, thermorégulation).