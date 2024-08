IFSI Ecole d'infirmier pour formation continue et AS/AP. Edition 2025

De candidat à infirmier - Je découvre la formation en IFSI - Comment se déroule-t-elle ? - Quel est le programme ? - Quelle part de formation pratique ? - Je découvre le métier d'infirmier - Quel est son rôle ? - Où et avec qui exerce-t-il ? - Quelle est sa rémunération ? - Quelles évolutions de carrière ? Je constitue mon dossier - Ce qu'il faut savoir sur le concours - Je construits mon CV - Je rédige ma lettre de motivationJe révise mes fondamentaux - Mes fiches d'actualité sanitaire et sociale et 100 sujets d'entraînement - Mes cours de mathématiques et 150 exercices corrigés - 5 concours blancs corrigésJe prépare l'entretien - J'améliore ma communication orale - J'évite les pièges du jury