La communication interne des entreprises. 9e édition

La crise du Covid-19 a généré un bouleversement des dynamiques de travail au sein des organisations, une distanciation à l'égard des lieux, des formes et des relations de travail, et une transformation des pratiques de communication interne : digitalisation accélérée, intensification des outils collaboratifs, nouvelles attentes des salariés. Ce livre définit les objectifs, les outils et la stratégie de communication des entreprises en examinant les conditions de leur réussite. Il comprend les derniers développement liés aux nouveaux enjeux de la communication interne comme la RSE. Pratique et théorique, cette 9e édition permet de comprendre, grâce à de nombreux exemples concrets et actualisés, les contraintes, les contours et la finalité des différentes actions de communication interne.