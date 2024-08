Arsène Lupin : Cinq aventures du gentleman-cambrioleur

Connaissez-vous Arsène Lupin, le prince des voleurs ? Capable de se métamorphoser en un instant et d'échafauder les plans les plus inattendus, le cambrioleur à l'esprit malicieux fait enrager l'inspecteur Ganimard, toujours à ses trousses. Ce recueil contient cinq aventures parmi les plus spectaculaires du célèbre gentleman-cambrioleur : L'Arrestation d'Arsène Lupin, Arsène Lupin en prison, L'Evasion d'Arsène Lupin, Le Collier de la reine et L'Echarpe de soie rouge.