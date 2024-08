Tout pour préparer son voyage à New York

Vous rêvez de partir à New York mais ne savez pas par où commencer pour organiser votre séjour ? Que visiter en 4 ou 5 jours seulement ? Vous rêvez de retrouver les lieux de vos séries favorites ? Vous ne voulez manquer aucun musée ? Ou bien vous aimeriez redécouvrir la ville sous un angle différent ? Ce livre est fait pour vous ! Vous y trouverez des conseils pratiques indispensables et toutes les choses à savoir avant de partir, mais aussi une vingtaine d'itinéraires thématiques selon vous goûts, moyens de transport, budget, durée de votre séjour. De Manhattan à Brooklyn en passant par le Queens et le Bronx, voici le guide indispensable pour découvrir ou redécouvrir New York !