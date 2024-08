Toute l'histoire du film WALL-E dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Il y a 700 ans, les hommes ont abandonné la Terre pour fuir la pollution. Aujourd'hui, en 2805, seul un petit robot compacteur nommé WALL-E vit encore sur la planète et s'évertue à sa mission : nettoyer la Terre en attendant le retour des humains. Malgré son activité qui n'en finit pas, WALL-E se sent bien seul... jusqu'au jour où un vaisseau spatial dépose un magnifique robot blanc au regard bleu, dont il tombe éperdument amoureux.