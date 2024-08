Stitch Tome 5 : Une expérience électrique

Le professeur Hamsterviel a découvert que Stitch possède un compteur de bonnes actions, et il est bien décidé à s'en emparer pour devenir le maître de l'univers ! Pour cela, il envoie sur Terre l'expérience 221, dénommée Sparky, qui possède des pouvoirs électrisants... et décoiffants ! Stitch et Yuna parviendront-ils à l'empêcher d'arriver à ses fins ?