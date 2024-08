Dès le premier regard, Ash et Poppy sont tombées amoureuses malgré leurs différences et des milieux familiaux que tout oppose. Pour la soirée du Nouvel An, Ash décide de dormir chez Poppy, sans prévenir ses parents. Inquiets, ces derniers lui demandent de rentrer immédiatement. Sur le trajet du retour, Ash est déconcentrée par une fille qui l'accoste, elle se fait renverser par une voiture et meurt. La fille qui l'a accostée est une Grande Faucheuse, et en tant que dernière personne à mourir avant l'ultime coup de minuit, Ash est devenue Grande Faucheuse à son tour. Ash a du mal à accepter sa nouvelle condition car cela signifie oublier son premier amour. Or, elle ferait n'importe quoi pour revoir Poppy... morte ou vive...