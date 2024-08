Maxton Hall Tome 2 : Sauve-toi

Depuis sa rupture avec James, Ruby est anéantie. Jamais elle n'avait éprouvé des sentiments aussi intenses, mais jamais non plus elle n'avait été aussi blessée par quelqu'un. La jeune femme aimerait retrouver son ancienne vie - lorsque personne ne la connaissait à Maxton Hall et qu'elle ne faisait pas partie du petit monde élitiste et dépravé des amis de James Beaufort. Malheureusement, elle ne parvient pas à oublier son premier amour. Encore moins quand ce dernier met tout en oeuvre pour la reconquérir...