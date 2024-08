Cartes animaux totem, stickers brillants

Une pochette proposant 6 tableaux à personnaliser avec 1 planche de gros stickers "portraits d'animaux" et 120 stickers "déco" à effet (stickers en couleurs et/ou brillants). Thématique : les animaux totem. Un style graphique haut en couleur signé "Marion Blanc" . Un livret de 6 pages présente l'activité à l'enfant sous la forme d'un pas à pas en images et lui propose de découvrir, en répondant aux questions d'un petit test, l'animal totem qui lui correspond le plus ou qui représente le mieux les personnes de son entourage à qui il aura envie d'offrir ses créations. Sur chaque tableau, l'enfant va pouvoir écrire 3 mots "qualité" choisis dans une liste proposée. A lui d'associer chaque animal (ex. : tigre, ours, chouette, ours, cheval, singe) aux mots "qualité" de son choix : courage, patience, douceur, etc.