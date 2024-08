11 histoires pour une année de langage en Petite Section

En entrant à trois ans à l'école maternelle, les enfants ont déjà des compétences sur le plan langagier et social. Mais ces compétences, pertinentes dans le milieu familial, ne le sont plus tout à fait lorsque l'enfant entre dans la classe. - Comment fait-on pour parler avec un adulte que l'on doit partager avec d'autres élèves ? - Comment fait-on pour évoluer dans un environnement dont on ne connaît pas les codes abstraits : pourquoi doit-on lever le doigt quand on a envie de parler ? etc. - pourquoi faut-il se rappeler de ce qui vient d'être lu ? - et contraignants : pourquoi faut-il rester assis quand on a envie de jouer ? etc. L'ouvrage dont le contenu a été établi en collaboration avec des enseignantes de petite section, propose de suivre au plus près le développement des compétences associables à ce double cheminement du "devenir élève" et de la "maîtrise du langage oral" . Pour cela, l'ouvrage se compose d'une introduction qui étaye la notion de "langage de l'Ecole" et en définit les objectifs. S'ensuivent onze chapitres qui associent, comme dans les autres ouvrages de la collection, un texte narratif fictionnel et la séquence didactique qui en détaille l'exploitation. Au fil des chapitres, une attention particulière a été portée à l'évolution des gestes professionnels de l'enseignant(e) qui accompagnent les progrès des élèves, entre autres : ce qui concerne la progression du questionnement, les conditions de recours à l'image ou encore l'évaluation positive et individualisée du travail langagier des élèves.