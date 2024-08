Proposant des ouvrages de cours de référence, la collection EDN - LES REFERENTIELS tient compte de l'évolution des enseignements et des besoins des étudiants qui préparent les EDN. Ses auteurs - tous professeurs universitaires - s'attachent à fournir au lecteur un outil complet de révisions, conforme au programme du concours. Dans cet ouvrage, le programme de la spécialité Orthopédie-Traumatologie est traité de façon complète, avec : - Un cours de référence en accord avec les conférences de consensus ; - Des tableaux, des encadrés et de l'iconographie en couleur pour y voir plus clair ; - L'essentiel à retenir. Cet ouvrage très explicatif facilite l'apprentissage des notions en privilégiant leur compréhension, afin de réussir les EDN.