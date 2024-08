Spé maths 1re. Apprendre à lire et déchiffrer les mathématiques

Un ouvrage pour décrypter le cours de mathématiques de Première spécialité, organisé thème par thème : de la logique aux probabilités, en passant par l'analyse, l'algèbre et la géométrie. Définition, théorème, démonstration : les mathématiques ont un langage et une grammaire propres, qu'il faut savoir déchiffrer. Il contient : - Les méthodes pour apprendre à lire les mathématiques et organiser son travail tout au long de l'année ; - Un cours détaillé avec les démonstrations et les propositions à connaître par coeur ; - Des exercices de compréhension placés à la suite des notions ; - Des méthodes et des techniques précises de résolution ; - Un planning pour organiser efficacement son travail et ses capacités de mémoire ; - Des exercicesd'approfondissement ; - La correction détaillée de tous les exercices. Ce livre propose donc une méthode pas à pas pour guider l'élève dans la bonne lecture et surtout la bonne compréhension de son cours, car la meilleure façon de s'en imprégner est avant tout de réussir à la lire !