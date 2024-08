Histoire des faits et des idées économiques. Le pluralisme des idées, 2e édition

Après une description de la naissance de la discipline économique et des fondements de l'économie orthodoxe et hétérodoxe, ce manuel est ordonné autour de quatre concepts centraux : - le marché, - la propriété, - la monnaie, - la finance. Ces concepts se déclinent en valeur, défaillance du marché, secteur public, entreprise, communs, politique monétaire, Union européenne, etc. Chaque fois sont présentées les principales théories qui étudient le sujet, que celles-ci fassent partie de l'approche dominante ou pas. Cet ouvrage présente ainsi, de façon accessible, la richesse et le pluralisme en économie. Sans entrer dans le détail des théories, mais en donnant le maximum de références pour le faire, sont abordés les faits et les concepts qui ont jalonné l'histoire de la pensée et des faits économiques.