Mushoku Tensei - Les Aventures de Roxy Tome 11

Ses études à l'académie de magie de Laona achevées, Roxy voyage ici et là dans l'espoir de trouver un emploi à la hauteur de ses qualifications, mais ses origines de démone et son apparence physique ne lui facilitent pas la tâche. Alors que ses finances sont dangereusement basses, elle accepte une offre pour devenir la tutrice du fils d'un petit seigneur de campagne, et se met en route pour le village de Buena... Suivez les aventures de jeunesse de Roxy, l'un des personnages les plus populaires de la série Mushoku Tensei !