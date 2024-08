Hold-up intergalactique

Maryline Lastar n'a rien d'une star. Au contraire, elle vit seule avec son père, un doux dingue, qui collectionne les capsules de bière et se promène en camion poubelle. Alors, Maryline ment. Sa mère ? Une grande actrice hollywoodienne. Ses vacances d'été ? A Los Angeles, bien sûr. Plus c'est gros, plus ça passe. Seulement, elle est vite repérée par Tristan de Belleville, un " fils de " hautain et prétentieux, qui ne la croit pas du tout. Tous les deux se détestent. Alors quand Maryline déménage à côté d'une maison à moitié en ruines, elle découvre enfin la vérité : Tristan ment, lui aussi. Mais les choses se gâtent ! Maryline, Tristan et Léonie, la petite soeur, sont kidnappés par des extraterrestres à tête de rats, des arnaqueurs intergalactiques. S'ils ne veulent pas tous finir en pâté pour mouton carnivore, ils vont devoir payer ! Tristan et Maryline n'ont pas d'autre choix que de s'allier. Mais comment trouver 50 000 euros en trois jours quand on a 11 ans et pas un rond ?