Satomi et le souffle de vie

Orpheline de mère, la jeune Satomi vit avec son père Hiro Akira, dans une belle demeure dont elle ne sort jamais. Elle rêve de devenir archère. Mais elle a beau s'entraîner avec acharnement, chaque jour elle manque sa cible. Et pour cause, ses yeux ne voient pas plus ouverts que fermés. Un matin, un vent facétieux pénètre par la fenêtre et détourne la flèche de Satomi pour la planter en plein coeur de la cible... C'est Ki, le petit courant d'air, un yokaï malicieux qui va devenir son ami. Grâce à lui, Satomi prend peu à peu confiance et ose même s'inscrire au concours de kyudo réunissant les meilleurs maîtres du Japon, organisé par le Shogun. Le grand jour arrive...