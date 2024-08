Le débarquement de Provence. Août 1944

Le 15 août 1944, à 8 heures, les troupes alliées débarquent en Provence. Armée américaine, commandos britanniques et une armée française réarmée, menée par le général de Lattre de Tassigny, s'élancent depuis les navires de guerres qui les transportent des côtes italiennes et d'Afrique du Nord vers les plages du Sud de la France. A Hyères, Toulon puis Marseille, la défense allemande cède rapidement devant l'avancée fulgurante des forces alliées, rejointes par les résistants de l'intérieur. Discutée depuis des mois, l'opération Anvil-Dragoon est un franc succès, malgré des combats éprouvants et meurtriers, y compris pour la population civile. Pour la première fois, au plus près des événements et à l'appui d'archives photographiques saisissantes et souvent inédites, Claire Miot retrace ces deux semaines de combats à l'issue desquels les forces en présence se portent désormais vers l'Allemagne.