Daredevil Tome 2 : En taule

Le Diable de Hell's Kitchen est de retour ! Matt Murdock retrouve les bras d'Elektra, et pendant ce temps, le Caïd, désormais maire de New-York, complote. Quant au Hibou, il compte bien prendre le pouvoir, même s'il doit mettre Hell's Kitchen à feu et à sang ! Chip Zdarsky poursuit sa fantastique épopée qui enchaîne les rebondissements à un rythme effréné. A l'issue de cet album, Matt Murdock ne sera plus Daredevil, c'est un visage connu qui le remplacera ! En plus : les conséquences du crossover King in Black ainsi qu'une version du Caïd qui pourrait bien devenir celle des séries Disney+ puisque Wilson Fisk est ici maire de New York (ce qu'il envisage à la fin de la série Echo).