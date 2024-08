Godstone Tome 2 : Capturer la vie

Caelan a été spolié de son trône, et il compte bien le reprendre. Son pacte conclu avec le royaume de Sirelis, le prince héritier Caelan peut désormais rentrer chez lui et oeuvre pour reprendre son trône. Mais à Erya, la situation est encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Un parfum de trahison règne sur les rues de Brise-Tempête, et les traîtres sont partout. Mais Caelan n'a pas le choix : il compte bien se battre pour son héritage, et s'il a la possibilité d'obtenir une petite vengeance au passage, il ne s'en privera pas. Mais si jamais les Dieux se mettaient en tête de s'interposer entre lui et la couronne ? Ou pire, entre Drayce et lui ?