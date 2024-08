La faiseuse de rois Tome 1 : Promesse de feu

Pour elle, des royaumes se soulèveront et s'effondreront... Mais pas si elle peut l'éviter. Catalia Fisa, alias Cat, vit dissimulée en tant que devineresse dans un cirque itinérant. Eviter les dangers et la destinée que les Dieux - ainsi que sa mère meurtrière - ont prévus pour elle lui convient parfaitement. Du moins, jusqu'à ce que Griffin, un seigneur de guerre ambitieux venant des régions du Sud pauvres en magie, pose sur elle son regard d'acier et bouleverse son illusion de sécurité à jamais. Griffin sait que Cat est la Faiseuse de Roi, la femme qui devine la vérité à travers les mensonges. Et il est bien décidé à repartir avec elle à ses côtés.