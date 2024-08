Les épreuves de la Reine démoniaque Tome 1 : La cité aux épines

Je n'aurais jamais cru me chanter Bon Anniversaire dans un cachot. Et pourtant, quand un démon sexy à mourir gâche mon happy hour, c'est exactement ce qui arrive. On l'appelle le Seigneur du Chaos, et il me prend pour mon double succube. Quand il goûte à mon sang, il comprend enfin que je suis mortelle. Et moi que nous avons quelque chose en commun : nous désirons tous les deux la vengeance. Alors nous passons un accord : je reste dans la ville interdite pour retrouver le meurtrier de ma mère. En échange, je l'aide à accomplir sa vengeance. Il faut juste que je me fasse passer pour un succube sexy. Problème : il est mon suspect numéro un. Et c'est de plus en plus facile à oublier pendant qu'il m'apprend mon rôle : la séduction. A chaque contact brûlant, je m'approche un peu plus du danger. Et si je succombe à son charme séducteur, la mort m'attend. Trigger : Présence de scènes érotiques