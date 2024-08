Peut-on réparer sa famille comme on met un plâtre sur un bras cassé ? Furieuse contre ses parents qui divorcent, Fitz vit dans un hôpital une journée qui va tout changer. Un nouveau roman d'Anna Woltz Après Ma folle semaine avec Tess, adapté au cinéma, et Alaska, sélectionné pour le prix des Incorruptibles 23-24, Anna Woltz nous propose un nouveau roman entre émotion, humour et gravité, sur des thèmes qui touchent les pré-adolescents. Un sujet et des personnages touchants A la fois roman d'initiation, comédie dramatique et roman d'aventures, Nos coeurs dans le plâtre est un récit rythmé et joyeux, qui prône l'optimisme et l'initiative contre la tristesse et les regrets. Fitz et ses nouveaux amis Adam et Primula, qui cherchent à se libérer des attentes de leurs parents, trouvent leur propre voie à travers l'amitié, l'empathie et l'entraide.