Le Petit Ogre veut la paix à l'école

Le petit ogre adore retrouver tous ses copains à l'école : Sissi, la sirène à roulettes, Nina et ses lunettes, Tom Pouce et Loulou, la fille du grand méchant loup. Mais un jour, Loulou fait une vilaine blague à Nina et tout le monde se moque d'elle. Même le petit ogre se moque et Nina devient celle dont on se moque tout le temps. Jusqu'au jour où le petit ogre décide de prendre sa défense... Une histoire pour parler du harcèlement en famille et à l'école.