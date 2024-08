Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur

Dossier pédagogique de Cédric Hannedouche. Arsène Lupin, le plus célèbre de tous les voleurs, est aussi un homme plein de valeurs. A travers Le Collier de la reine , L'Evasion d'Arsène Lupin et La Perle noire , suivez-le dans ses braquages les plus sophistiqués et ses multiples ruses pour tromper ses ennemis. L'inspecteur Ganimard à ses trousses arrivera-t-il à l'arrêter ? Découvrez le premier recueil de la série des Arsène Lupin, grand classique de la littérature policière française. Dans le volume, des activités pour dire, lire et écrire. Groupements de textes : 1. D'autres aventures d'Arsène Lupin 2. D'illustres voleurs