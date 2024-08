Les aventures de Tom Sawyer. Livre audio inclus, avec 1 QR code

Ce que Tom adore par-dessus tout, c'est faire l'école buissonnière et les quatre cents coups sur les bords du Mississipi avec son acolyte Huckleberry. Mais, alors qu'ils explorent le cimetière de la ville, les deux garçons sont témoins d'un terrible crime. Partagez les aventures de ces héros hors du commun. Parviendront-ils à garder le secret et à retrouver l'assassin, et surtout son trésor ? (Re)découvrez ce grand classique de la littérature sous un nouveau jour avec : Une lecture audio intégrale des textes. Un itinéraire de lecture personnalisé. Tout ce que vous voulez savoir sur l'oeuvre et son auteur en un coup d'oeil. Des suggestions pour plonger dans l'univers de l'oeuvre.