Saga O'Hurley Tome 1 : Le pays de la passion

Fiers, généreux, artistes dans l'âme, les O'Hurley forment une famille exceptionnelle et unie qui n'aspire qu'à une chose : trouver l'amour. Issue de la célèbre famille irlandaise O'Hurley, Abigail s'est rangée dans une vie plus tranquille. Tout du moins en apparence. Car, veuve depuis peu, elle se démène au quotidien pour maintenir à flot son ranch en Virginie et élever ses deux enfants. Lorsque le journaliste Dylan Crosby arrive en prétextant écrire une biographie sur le défunt mari d'Abigail, le richissime coureur automobile Chuck Rockwell, il découvre une femme bien différente de celle dépeinte par les journaux. Pourquoi a-t-elle renoncé au faste et au luxe après l'accident fatal de Chuck ? Et pourquoi refuse-t-elle de répondre à la moindre question concernant sa vie privée ? Déchiré entre son attirance pour la jeune femme et la conviction qu'elle cache la vérité sur la mort de son mari et la disparition de leur fortune, Dylan se demande si elle ne lui joue pas la comédie de l'innocence et de la séduction... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Bénédicte Duchet-Filhol. A propos de l'autrice Nora Roberts est l'un des auteurs les plus lus dans le monde, avec plus de 500 millions de livres vendus dans 34 pays. Elle a su comme nulle autre apporter au roman féminin une dimension nouvelle ; elle fascine par ses multiples facettes et s'appuie sur une extraordinaire vivacité d'écriture pour captiver ses lecteurs.