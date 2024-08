Les liens du sans. C'est quoi un père ?

Une BD universelle et libératrice sur les liens père-fille Aly a coupé les ponts avec son père depuis des années. Il a toujours été absent, une figure lointaine dans sa vie. Mais ce matin, une lettre bouleversante arrive : son père veut la voir, comme si de rien n'était. Doit-elle lui donner une chance ? Quel est son devoir envers cet homme qui, malgré le lien génétique, n'a jamais assumé son rôle de père ? En abandonnant ses responsabilités envers elle, a-t-il abandonné sa place de parent ? Ce choc émotionnel force Aly à réévaluer l'impact de cette absence sur son existence, à comprendre la différence entre sa famille biologique et celle qu'elle a choisie. Car les liens du sang ne garantissent pas l'amour inconditionnel. Cette BD universelle et déculpabilisante nous invite à explorer nos propres relations familiales, à trouver la paix avec nous-mêmes, et à accepter que parfois, notre véritable famille est celle que nous construisons.