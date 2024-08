Je m'initie à l'alimentation du microbiote

Fatigue, surpoids, problèmes de digestion, allergies, stress, peau terne... autant d'indices d'un possible déséquilibre dans votre microbiote intestinal. Dans cet ouvrage très pratique, Véronique Liesse associe son expertise de diététicienne-nutritionniste spécialisée dans l'alimentation du microbiote au talent culinaire de Guillaume Marinette pour chouchouter votre intestin tout en vous régalant. Une explication en images sur le rôle du microbiote, son fonctionnement et l'importance d'en prendre soin ; 20 aliments clés à intégrer au quotidien ; 50 recettes gourmandes illustrées de photos pour apprendre à les utiliser. Tout savoir pour adopter l'alimentation du microbiote au quotidien ! Veronique Liesse est diététicienne-nutritionniste. Spécialiste du microbiote, formatrice pour les professionnels de la santé, elle est aussi chroniqueuse dans les médias. Auteure de nombreux livres, elle a notamment publié chez Leduc Mon microbiote sur mesure. Guillaume Marinette est auteur, styliste, photographe culinaire spécialiste en alimentation santé gourmande, créateur de la chaîne YouTube "Histoire de se régaler" et l'auteur de nombreux livres de cuisine à succès.