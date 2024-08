Le guide géographique indispensable de l'univers de J. R. R. Tolkien ! L'Atlas de la Terre du Milieu de Karen Wynn Fonstad est un ouvrage de référence pour tout amateur de Tolkien. De la formation de la Terre du Milieu, au temps des Jours Anciens, jusqu'au Troisième Age, ère qui connaîtra les voyages de Bilbo, de Frodo et de la Fraternité de l'Anneau, cet Atlas livre un éclairage complet sur les mondes imaginés par Tolkien dans Le Silmarillion, Le Hobbit, et Le Seigneur des Anneaux. Plus de 100 cartes et plans en couleur. Les itinéraires empruntés par les personnages principaux. Toutes les batailles et les lieux stratégiques des Premier, Deuxième et Troisième Ages. Des cartes thématiques détaillant le climat, les langues ou la démographie des différents Ages de la Terre du Milieu. Des terres ancestrales de l'ouest aux étendues de la Terre du Milieu, lancez-vous dans un périple au coeur des territoires nés de l'imagination de J. R. R. Tolkien !