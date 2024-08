Mission couple. Faire vivre les différences pour une relation saine et sereine

Véritable pied de nez aux stéréotypes, ce guide pétillant pourrait bien devenir l'allié inespéré de votre relation ! "La relation de couple est comme un feu de cheminée. Elle procure du plaisir, et pour l'entretenir, il suffit d'ajouter des bûches. Mais le bois ne pousse pas dans votre salon. Il faut aller le chercher dans la forêt". Vous ne vous sentez pas compris par votre partenaire ? Une banale discussion se transforme souvent en règlement de comptes ? Vous traversez une crise, vous vous posez un milliard de questions ? Ou bien vous êtes tout simplement curieux et voulez améliorer votre quotidien à deux ? Félicitations, vous êtes le candidat idéal pour relever la mission couple ! Que vous soyez en couple depuis un an ou dix ans, avec un homme ou une femme, avec ou sans enfants, ce guide est là pour vous. Il vous accompagnera tout au long de votre mission et vous montrera que, malgré les difficultés, il est possible de faire de la vie à deux une aventure exaltante ! Vous y trouverez des pistes de réflexion, des témoignages, des exercices pratiques et des conseils bienveillants pour apprendre à coconstruire avec votre conjoint une relation dans laquelle vous épanouir pleinement. Etes-vous prêt à relever le défi ?