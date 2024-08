Vocabulaire FLE A1-A2. 1000 mots en 200 cartes mentales et en audio - Avec exercices et corrigés

Le vocabulaire FLE A1-A2 en un clin d'oeil et en audio ! APPRENEZ LE VOCABULAIRE FRANCAIS AUTREMENT, DE FACON VISUELLE ET EN AUDIO ! En un coup d'oeil et grâce à l'audio, visualisez, comprenez et retenez les mots les plus courants pour atteindre le niveau A2 en vocabulaire. Dans chaque fiche : - un sujet utile au quotidien - une liste de mots courants, avec traductions en anglais et en espagnol - des exemples en contexte et leur prononciation en audio - des précisions culturelles - des exercices (+ corrigés) EN LIGNE : - tous les exemples prononcés - 3 tests interactifs pour s'entraîner Pour tous ceux qui cherchent un moyen rapide d'apprendre ou d'enrichir leur vocabulaire français, que ce soit pour leur pratique quotidienne ou pour réviser les examens DELF A1, DELF A2 ou le TCF.