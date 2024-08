Ce manuel présente un panorama complet et critique des grandes théories de la personnalité actuellement débattues au sein de la communauté scientifique. Après avoir présenté les notions et les grandes méthodes utilisées en psychologie de la personnalité, Michel Hansenne analyse les relations entre la personnalité et les autres dimensions psychologiques telles que l'intelligence, les émotions, la motivation, la psychopathologie, l'intelligence émotionnelle, etc. Cette nouvelle édition a été mise à jour afin de refléter tant les évolutions de la recherche que celles de la société. On y trouvera, entre autres, de nouveaux développements sur les effets générationnels, l'impact de la personnalité sur le bien-être ainsi que sur les réactions des personnes en période de crise sanitaire. Pour l'aider à maîtriser la matière, l'étudiant trouvera dans le manuel : une partie théorique exposant les enjeux et les évolutions du sujet de nombreuses illustrations un résumé à la fin de chaque partie des exercices de révision interactifs des cartes mentales des conseils de lecture De son côté, le professeur aura à sa disposition : des slides de présentation une banque de questions d'examen