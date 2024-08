Psychologie clinique et psychopathologie. Les fondamentaux en visuels

Toute la psychologie clinique et la psychopathologie synthétisées sous forme de schémas, tableaux et cartes mentales Ce manuel dresse un panorama visuel des fondamentaux de la psychologie clinique et de la psychopathologie sous forme de schémas, tableaux et cartes mentales. Il présente : - les savoirs théoriques (l'histoire de la psychologie clinique, les grands courants de pensée, les démarches nosographiques) ; - les savoir-faire (l'observation, l'entretien clinique, le bilan psychologique, le diagnostic psychopathologique) ; - les savoir-être du psychologue clinicien (la posture, les compétences émotionnelles et métacognitives, l'éthique et la déontologie) ; - la formation et la pratique du psychologue clinicien en France et ailleurs. Clair et didactique, ce livre présente, dans chaque chapitre : - des schémas et cartes mentales ; - les mots-clés et les définitions des concepts de base ; - de nombreuses vignettes cliniques ; - un résumé des éléments essentiels. Ainsi, il fournit toutes les clés indispensables pour comprendre et intégrer la richesse de la psychologie clinique contemporaine plurielle et permet de mieux accompagner les révisions en Licence. Exercices en ligne pour s'autoévaluer : - 120 vrai ou faux - 120 QCM - 120 flash-cards - Drag & drop