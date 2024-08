GRH. Théories et nouvelles pratiques de la fonction RH, 2e édition

Une synthèse des théories et outils de la GRH. Cet ouvrage, entièrement actualisé, couvre l'ensemble des domaines de la fonction Ressources humaines : (e-)recrutement, gestion des carrières, formation, évaluation des performances, rémunérations, digitalisation des systèmes d'information, stratégie big data, contrôlede gestion et concertation sociale. Il propose des études de cas et des exercices permettant aux lecteurs d'intégrer et mettre en pratique les notions, au fil des chapitres. Les outils et dispositifs sur lesquels la GRH s'appuie visent à : - garantir et maintenir l'adéquation entre ressources et besoins en main-d'oeuvre ; - susciter, évaluer et rétribuer les performances individuelles et collectives ; - assurer la régulation de la relation d'emploi. Ce livre s'adresse aux étudiants des Universités, des IAE et des Ecoles de management ou d'ingénieurs. Il intéressera également les cadres de la fonction RH et les managers.